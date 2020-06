Klein Seminarie zwaait adjunct-directeur feestelijk uit Valentijn Dumoulein

19 juni 2020

17u20 0 Roeselare In het Klein Seminarie is vandaag afscheid genomen van Dries Bekaert. De adjunct-directeur gaat er met pensioen. Hij was ook al als leerling én leraar aan de school verbonden.

De leerlingen namen vrijdagvoormiddag met een erehaag afscheid van hun adjunct-directeur. “Vele jaren van zijn leven, zijn hart en ziel zijn onlosmakelijk verbonden met het college”, klinkt het bij het onderwijsteam van de schooL. “Hij was een attente en bezielde leerkracht en kreeg zijn vaste stek in het zesde jaar als leraar Wiskunde. Sinds september 2004 was hij er adjunct-directeur en heeft er het beste van zichzelf gegeven: nooit opdringerig, altijd beschikbaar. Met warme bekommernis was hij voor personeel en leerlingen een onmisbare schakel in het dagelijkse reilen en zeilen van het college. Een gemeend dank je wel voor zijn engagement.”