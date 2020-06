Klein Seminarie toont zich creatief in tijden van corona CDR

09 juni 2020

De leerlingen en de leerkrachten van het Klein Seminarie beleefden, net zoals velen in Vlaanderen en de wereld, vanaf 13 maart een bijzondere periode. Er waren geen lessen op school, maar afstandsleren op school en alle sociale contacten beperkt tot enkel digitale afspraken. Maar nieuwe ideeën borrelden op en de creativiteit van de leerlingen en leerkrachten vond een andere uitweg. “Het Klein Seminarie kent al enkele decennia Kunstkriebels, het platform voor de muzische talenten van de school”, vertelt directeur Kris Pouseele. “De editie 2020 van Kunstkriebels is een corona-editie geworden. Vanuit de lockdown creëerden leerlingen en leerkrachten samen een videoclip en een fototentoonstelling met ‘trick photography’. De thematekst van Kunstkriebels 2020 is ‘De hand van een vriend’, een vrije vertaling door leraar-classicus Tom Ingelbrecht van ‘With a little help from my friends’ van The Beatles. De muziek werd gearrangeerd door leraar-musicus Wim Berteloot.”

Het eindresultaat zie je hier: