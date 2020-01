Kiwanis Rodenbach schenkt 2.000 euro aan boeken aan Vrije Centrumschool CDR

15 januari 2020

Vrije Centrumschool Roeselare (VCSR) is één van de 100 geselecteerde scholen betrokken binnen het project ‘Kwartiermakers’. Bedoeling ervan is om de leescultuur bij kinderen te bevorderen en meer werk te maken van voorlezen en lezen bij peuters en alle kinderen tot en met het zesde leerjaar. Want meer lezen, betekent beter in taal, rekenen en studievaardigheden. Om dit engagement te ondersteunen kreeg de VCSR een boekenpakket ter waarde van 2.000 euro van serviceclub Kiwanis Rodenbach Roeselare.