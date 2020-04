Kiwanis Rodenbach Roeselare verrast instanties voor bijzondere jeugdzorg CDR

Kiwanis Rodenbach Roeselare laat in tijden van corona zijn goede hart spreken en steunt verschillende goede doelen met de aankoop van trampolines, 31 tablets en knutselmateriaal voor de kleinsten. Daarnaast zorgt Kiwanis voor springkastelen die afwisselend, en na ontsmetting, bij de verschillende instanties worden geïnstalleerd. De instanties zijn Onze Kinderen in Rumbeke, Sint-Idesbald en Ten Bunderen in Roeselare, vzw O2 uit Wervik en vzw Ten Dries uit Zwevegem. Het zijn allemaal organisaties uit de bijzondere jeugdzorg waar de kinderen door de coronacrisis niet meer naar huis kunnen en in sommige gevallen zelfs geen contact hebben met hun ouders.