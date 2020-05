Kippen Rachel en Sproetje hebben nieuw hok dankzij Mirom Sam Vanacker

26 mei 2020

14u59 0 Roeselare Het gezin van Shira Van Assenede heeft dankzij een wedstrijd van Mirom een nieuw kippenhok in de tuin. Ze zijn een van de vijftig gelukkigen die de komende weken een ‘Start to kip’-pakket aan huis geleverd krijgen, met behalve het kippenhok ook stro en voeder voor de kippen.

“Kippen brengen leven in de tuin, maar zorgen ook voor een lagere afvalfactuur. Twee kippen eten zoveel restjes, dat je er per jaar tot tien volle restafvalzakken mee kunt besparen”, zegt Goedele Osaer van Mirom Roeselare. “Daarom helpen we de kippen graag op weg met een ‘Start to kip’-pakket. Sinds 15 mei kunnen inwoners van de twaalf Miromgemeenten zich registreren voor onze wedstrijd. Een onschuldige hand selecteert dan elke week een aantal winnaars die een pakket kunnen kopen voor een voordeelprijs van zeventig euro. Het pakket bevat stro en voeder, maar ook een degelijk kippenhok, gemaakt door de medewerkers van maatwerkbedrijf Weerwerk. De kippen zelf zitten niet bij het pakket.”

Het eerste van de vijftig pakketten werd dinsdag geleverd bij Shira Van Assenede in Roeselare. “Eigenlijk hebben Tobias (12) en Lisa (10) het initiatief genomen om mee te doen aan de wedstrijd”, vertelt Shira. “We wonen hier pas anderhalve maand, maar ik had hen beloofd dat we kippen zouden houden. De kinderen hebben ze Rachel en Sproetje genoemd. Ze zullen het ongetwijfeld erg naar hun zin hebben in hun nieuwe hok.”

Inwoners die nog geen kippen hebben, kunnen zich nog tot eind juni inschrijven op www.mirom.be/kippen.