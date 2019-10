Kinesisten organiseren officieus PK Beer Mile voor goede doel CDR

31 oktober 2019

Ward Truwant, Mathias Deseure, Nicolas D’hoore en Joran Dutoo, vier collega-kinesisten, willen in het voorjaar van 2020 deelnemen aan de 100km-run voor Kom op tegen Kanker. Om het inschrijvingsbedrag van 2.500 euro bijeen te sprokkelen organiseren ze op zaterdag 9 november het officieus provinciaal kampioenschap beer mile, een hardloopwedstrijd waarbij er tijdens het lopen (niet-)alcoholische drankjes achterovergeslagen moeten worden. “Het concept van de Beer Mile komt overgewaaid uit de Verenigde Staten”, vertelt Ward Truwant. “Op een atletiekpiste van 700 meter moet je vier rondjes lopen en tijdens de race moeten drankjes geconsumeerd worden. Normaal gaat het om biertjes. Dat is vrij pittig en daarom bieden wij drie moeilijkheidsgraden aan.Er is onze Beer/Cava Mile waarbij er per ronde zo snel mogelijk een biertje of een fles cava moet geconsumeerd worden, de Bob Mile waarbij watertjes worden gedronken en ook de Kids Mile, dat is de Bob Mile op kinderniveau. Beer Mile is hier in de streek nog vrij ongekend, maar wordt bijvoorbeeld wel al georganiseerd in Leuven. Door het officieus provinciaal kampioenschap te organiseren willen wij het graag ook hier lanceren en mogelijks misschien zelfs jaarlijks herhalen.

Het PK wordt op zaterdag 9 november georganiseerd op de piste van het stedelijk sportstadion langs de Spanjestraat en start om 17 uur. Deelnemen aan de Beer/Cava Mile kost 12 euro, aan de Bob Mile 8 euro en zes euro voor de Kids Mile. Alle opbrengsten gaan naar Kom op Tegen Kanker. Meer info en inschrijven via http://www.pkbeermile.be.