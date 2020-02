Kinderopvang van KIDZ mogelijk verstoord door staking CDR & SVR

26 februari 2020

16u16 0

Verschillende vakbondsorganisaties kondigen een algemene stakingsaanzegging aan voor donderdag 5 maart. Dat kan mogelijk een impact hebben op de dienstverlening van KIDZ, de kinderopvangdienst van Motena. Via een brief aan de ouders liet het team weten dat ze slechts een minimale dienstverlening kunnen garanderen. “We moedigen aan om een alternatieve opvangmogelijkheid te voorzien”, luidt de brief. “De crèche sluit haar deuren niet, maar kan jammer genoeg geen volwaardige bezetting van het personeel garanderen en draait bijgevolg op beperkte capaciteit.”