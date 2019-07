Kinderen zwaaien scepter op Stationsplein dankzij Zomerspeelplaats CDR

06 juli 2019

19u43 0

Tot 29 september zijn de kinderen voor het zesde jaar op rij opnieuw koning op het Stationsplein. Met zeepbellen, raketten, een unieke carrousel en zomerse gekke kapsels is de Zomerspeelplaats op het Stationsplein zaterdagmiddag feestelijk geopend. De Zomerspeelplaats is dit jaar opnieuw een zandbak van 10 meter op 31 meter met speeltoestellen die deels gericht zijn op kleuters, deels op lagere schoolkinderen. Vlakbij kunnen de ouders genieten van een hapje en een drankje op de naastgelegen terrassen en verkoeling is er dankzij de fonteintjes op het Stationsplein.

De speeltoestellen van de Zomerspeelplaats kunnen ook opnieuw gewonnen worden. Kinderen moeten hiervoor de handen ineen slaan met de kindjes uit hun buurt. Samen moeten ze een knutselwerkje maken en aantonen dat ze allemaal vragende partij zijn naar meer speelplezier in hun buurt. De knutselwerkjes kunnen tot 8 september binnengebracht worden in het Vrijetijdspunt aan het Polenplein 15. . Indien de locatie van de beste inzending niet geschikt is voor de Zomerspeelplaats wordt een alternatief aangeboden.