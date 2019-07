Kinderen testen fietsvaardigheden als

opwarmertje voor Natourcriterium CDR

30 juli 2019

11u54 0 Roeselare Naar aanleiding van het Dovy Natourcriterium toverde KOERS. Museum van de Wielersport de parking naast het museum aan het Polenplein om tot één groot oefenterrein. Kinderen tot 12 jaar konden er onder begeleiding van de Vlaamse Wielerschool hun skills oefenen op een fietsbehendigheidsparcours.

Eva Huyghebaert apprecieerde het initiatief enorm en liet dan ook haar dochters Feliz (5) en Lou (2) Ottevaere los op het parcours. “Wij wonen in de stad, maar het is niet zo evident om met onze meisjes per fiets op stap te gaan. We gaan bijvoorbeeld wel dagelijks met de fiets naar de crèche maar uit veiligheidsoverwegingen laat ik Feliz op het voetpad fietsen waar er geen vrijliggende fietspaden zijn”, vertelt ze. “Fietsvaardigheden zijn heel belangrijk en ik vind het dan ook super dat ze hier wat kunnen oefenen. Feliz heeft net een nieuwe fiets en die is vrij zwaar. Ze moet er dus nog aan wennen. We zijn ook per fiets naar hier gekomen, deels over het parcours van het Natourcriterium dat nu al verkeersvrij is. Het was zalig om Roeselare als echte fietsstad te ervaren.” Ook het Natourcriterium zelf staat op de agenda van Eva en haar gezin. “We komen sowieso om Yves Lampaert aan te moedigen. Feliz weet al heel goed dat hij een blauwe outfit draagt, voor Lou is elke renner Lampaert”, lacht Eva.