Kinderen met beperking genieten met volle teugen van G-sportkamp CDR

09 augustus 2019

12u59 8 Roeselare Er ging deze week een uniek sportkamp door in de Beverse sporthal . Stad Roeselare organiseerde een G-sportkamp specifiek voor kinderen met een beperking. Tien kinderen met een mentale of lichamelijke beperking beleefden er de tijd van hun leven.

“Het G-sportkamp is inderdaad geen evidentie om te organiseren, maar je krijgt er zoveel voldoening van”, vertelt verantwoordelijke Paya Vermeersch. “Zowel de kinderen als hun ouders zijn dolenthousiast. Voor de inschrijvingen stelden we geen enkele voorwaarde. Iedereen is welkom. Het resultaat is een heel gevarieerde groep. Vòòr het kamp werd samen met de ouders een medisch dossier opgesteld. Ook is er extra ondersteuning voorzien indien nodig. Zo heb ik een ergotherapeute in mijn team, een studente kinesitherapie, een leerkracht uit het bijzonder onderwijs en een leerkracht lichamelijke opvoeding. Samen zorgen we voor een sportaanbod op maat. We zijn deze week gaan zwemmen, er is gedanst en vandaag staat er een parcours met onder meer een springkasteel op het programma. We werken bovendien inclusief. De sporthal is deze week ook de uitvalsbasis voor een bewegingsweek en een aquakamp. We zorgen voor gezamenlijke activiteiten voor alle kinderen.”