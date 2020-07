Kinderen leren pretzels maken bij Pretzel King Charlotte Degezelle

01 juli 2020

13u34 3 Roeselare 18 deelnemertjes aan het driedaagse kamp ARgonautjes XL van kenniscentrum ARhus konden woensdag kennismaken met een Roemeense culinaire specialiteit. In bubbels trokken ze naar Pretzel King langs de Sint-Amandsstraat waar zaakvoerder Vasile-Emanuel Cojocariu hen de knepen van het pretzels bakken leerde. “ARgonautjes XL is een echt kennis- en weetjeskamp”, duidt Siska Pannecoucke van ARhus.

“Met de kinderen gaan we langs bij verschillende van onze partners die wij ook wel onze weetjes-experts noemen. Al doende steken de deelnemers overal een en ander op. Het enthousiasme voor het bezoek aan Pretzel King was groot, hoewel de meeste deelnemers nog nooit van pretzels gehoord hadden.” Maar daar maakte Vasile-Emanuel snel komaf mee. Hij toonde de kinderen hoe ze pretzeldeeg kunnen maken, gaf ze de kans om zelf manueel een pretzel te rollen, te vouwen en te decoreren en bakte de creaties van de kinderen ook voor hen af.

“Deze activiteit is voor veel kinderen een kennismaking met pretzels, iets wat ze vaak nog niet kennen, maar veelal wel graag eten”, vertelt hij. “Net daarom maak ik graag tijd voor zo’n activiteit. Maar het zet natuurlijk mijn winkel ook in de kijker en het is heel leuk om te doen. Ik leer kinderen graag dingen bij. Tot slot zet ik mijn deuren graag open voor ARhus net omdat zij mij ook al flink geholpen hebben via het SIREE-project waarbij ze mensen met een migratieachtergrond begeleiden bij de opstart van een onderneming.”