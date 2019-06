Kinderen koersen het schooljaar uit rond WZC Sint-Vincentius CDR

27 juni 2019

Brussel mag dan wel op zaterdag 6 juli de Grand Départ van de Tour de France ontvangen, in woonzorgcentrum en Pluk-de-dagcentrum Sint-Henricus was het donderdagmiddag al een en al koersgekte.”In samenwerking met het vijfde leerjaar van basisschool De Ark in Oekene en het derde kleuter van De Verrekijker in Rumbeke organiseren we een koers rond Sint-Henricus”, weet Judith Deryckere, communicatieverantwoordelijke van het Zorgbedrijf Roeselare. “De bewoners, bezoekers, het personeel en de leerlingen kunnen deelnemen met een gekke fiets, duofiets, rolstoel of een riksja. Maar dit niet vooraleer de Rodania promotietour inclusief fanfare majorette en fanfare is uitgegaan. Voor na de koers tekenen er zelfs bloemenmeisjes present om de prijzen uit te reiken.”