Kinderen in armoede krijgen ruim 200 cadeautjes Valentijn Dumoulein

11 januari 2020

15u52 1 Roeselare De actie ‘Iedereen Kerstman’ van Jong CD&V Roeselare is tot een groot succes uitgegroeid. Er zijn ruim tweehonderd cadeautjes voor kinderen in armoede ingezameld. Het is het tweede jaar op rij dat de actie wordt georganiseerd.

“In december lanceerden we de inzameloproep, de kerstperiode is een periode om aan elkaar te denken”, zegt initiatiefnemer Wout Veranneman. “Een geborgen stad laat niemand achter en achter die boodschap staan de jongeren helemaal. Op de Roeselaarse kerstmarkt kon de gulle Roeselarenaar op onze stand dan ook een cadeautje doneren voor dit goede doel schenken. Ook enkele lokale speelgoedwinkels steunden de actie. “De ingezamelde cadeautjes worden verdeeld via een sociale organisatie. Dit jaar is dit voedselverdeelpunt De Graancirkel.”

Federaal minister van Armoedebestrijding en stads- en partijgenote Nathalie Muylle steunt de actie ten volle: “Met een totaal van meer dan 200 cadeautjes verdubbelen we het cijfer van vorig jaar. De Roeselarenaar heeft het hart op de juiste plaats”. JONG CD&V voorzitster Stephanie Davidts sluit af: “We zijn enorm tevreden en kregen ook veel positieve reacties op het initiatief, het doet deugd te zien dat we opnieuw veel kinderen gelukkig kunnen maken met een klein geschenkje. Het is belangrijk dat we in Roeselare niemand vergeten, zeker als je weet dat er in Roeselare gemiddeld 1 op 7 kinderen opgroeien in armoede. Dit is een schrikwekkend cijfer.”

Een delegatie van Jong CD&V gaf zaterdag de cadeautjes af aan Bart Wenes, voorzitter van OCMW & Zorgbedrijf Roeselare en Paul Ollevier voorzitter van vzw De Graancirkel.