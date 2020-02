Kinderdagverblijf KIDZ haalt het bos naar binnen: “Onze lucht is zelfs gezonder dan in het Zwarte Woud” Charlotte Degezelle

11 februari 2020

12u46 6 Roeselare KIDZ Rumbeke in de Louis Leynstraat is het eerste kinderdagverblijf in Vlaanderen dat uitgerust is met het innovatieve luchtbehandelingssysteem van het Gentse bedrijf TakeAir. Het ventilatiesysteem verrijkt de luchtkwaliteit tot lucht die gezonder is dan in het Zwarte Woud. “Een dag in het kinderdagverblijf is net zo gezond als spelen in het bos”, zegt Jo Pannecoucke van TakeAir.

Wetenschappelijke studies tonen aan dat contact met de natuur een positief effect heeft op onze aandacht, ons stressniveau doet dalen en ons gelukkiger maakt. “Helaas ligt KIDZ Rumbeke niet in provinciaal domein Sterrebos anders moesten we maar gewoon de ramen open zetten”, lacht Bart Wenes, voorzitter van Motena. “We liggen in een verstedelijkte, gebetonneerde omgeving. Toch willen we het kinderdagverblijf groener en gezonder maken voor de kinderen en het personeel.”

Natuurlijke elementen kweken

Eerste grote stap is een samenwerking met het Gentse bedrijf TakeAir van Oostendenaar Jo Pannecoucke. Dat bedrijf ontwikkelde een systeem waarbij de lucht in gebouwen verbeterd wordt door positieve organismen via de ventilatiekanalen te verspreiden. Dat wordt nu al in verschillende kantoorgebouwen toegepast. Het nu ook gebruiken in KIDZ Rumbeke is een primeur voor de (kind)zorg. De kinderen merken er niets van, maar het eindresultaat is een natuurlijker klimaat dat positief is voor hun welzijn. “Samen met de UGent analyseerden we welke natuurlijke organismen uit bosrijke omgevingen een positief effect hebben op je gezondheid, je weerstand en je mentale gezondheid. Vervolgens hebben we die in een labo gekweekt. De kwaliteit van binnenlucht laat vaak te wensen over en net zoals je best probiotica neemt na antibiotica moet je ook de binnenlucht na filtratie weer een opkikkertje geven. Via ons systeem worden positieve organismen verneveld in de luchtkanalen van het ventilatiesysteem, wat de lucht verrijkt tot boskwaliteit.”

Sceptisch

Die lucht wordt vergeleken met de luchtkwaliteit in Baden-Baden in het Zwarte Woud in Duitsland. Volgens TakeAir zou de verrijkte lucht zelfs gezonder zijn dan de lucht daar. Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) kent het systeem niet en is toch enigszins sceptisch. “Lucht is pure chemie. Wat TakeAir belooft, kan op zich wel, maar de vraag is welke stoffen het precies verspreidt in de lucht. Want je kunt evengoed ook schimmels verspreiden en dan zul je allesbehalve een positief effect hebben.”

Groenere look

In een volgende fase moet KIDZ Rumbeke ook een natuurlijker look krijgen. “We maakten al werk van een groene Legomuur”, besluit Carmen Vervaecke van KIDZ Rumbeke. “Op termijn willen we nog meer groen met een educatieve meerwaarde binnenhalen, zoals luchtverversende hangplanten, jungleslingers, door gordijnen te vervangen door boomstammen, voelboxen met een natuurthema,...” Daarnaast denkt Motena er aan om op termijn ook hun andere kinderdagverblijven en rusthuizen uit te rusten met TakeAir.