Kinderdagverblijf De Speelberg neemt intrek in nieuwbouw op nieuwe hoofdcampus AZ Delta en toont zich ambitieus: “Ruimte voorzien om op termijn nog vier nieuwe leefgroepen bij te bouwen” Charlotte Degezelle

29 mei 2020

17u35 1 Roeselare Kinderdagverblijf De Speelberg verkaste vrijdag van de Rijselstraat naar hun nieuwbouw op de nieuwe hoofdcampus van AZ Delta in Rumbeke. Twee derde van de kinderen die De Speelberg opvangt zijn kinderen van het ziekenhuispersoneel. Hun oversteek is dus de voorbode van de verhuis van AZ Delta die volgende week in een stroomversnelling komt. De Speelberg toont zich ambitieus in hun nieuwe stek. Deze zomer organiseren ze voor het eerst een vakantiewerking voor kleuters en ook groeien staat op de planning want naast hun stek is er ruimte om op termijn vier extra leefgroepen te bouwen.

De raadplegingen van de artsen van AZ Delta verhuizen op 4 en 5 juni naar campus Rumbeke en gaan er van start op 8 juni. Dat wordt het startschot van de grote uittocht van AZ Delta uit de campussen Wilgenstraat en Westlaan. Maar vooraleer het zover is, nam Kinderdagverblijf De Speelberg, in 2011 opgestart op vraag van de directie van het toenmalige H. Hartziekenhuis omdat hun personeel moeite had om opvang te vinden, hun intrek in hun nieuwbouw op de nieuwe ziekenhuissite. “Eigenlijk was onze verhuis al gepland in april, maar doordat de verhuis van AZ Delta vertraging opliep stelden we ook die van ons uit”, vertellen Martine Vandeweghe, directeur van De Speelberg vzw, en Tine Dejonckheere, coördinator van De Speelberg Roeselare. “Het had geen zin dat wij hier al actief waren en het ziekenhuis nog niet want dan zouden heel wat van onze ouders, twee derde is actief binnen AZ Delta, hun kinderen eerst hier moeten afzetten en dan toch nog richting centrum rijden. Maar toen het bericht kwam dat AZ Delta toch ging verhuizen, schakelden wij de voorbije weken een versnelling hoger. Gisteren (donderdag nvdr.) waren de kinderen voor het laatst welkom in de Rijselstraat, vandaag verhuizen we met man en macht en dinsdag verwelkomen we de kinderen hier voor het eerst.”

Toen De Speelberg in 2011 de deuren opende in de voormalige winkel en loods van koffiemaalderij Soubry langs de Rijselstraat, was al duidelijk dat ze op termijn zouden mee verhuizen met het ziekenhuis. Het duurde tot eind 2018 vooraleer de eerste spades voor de nieuwbouw, een investering van 2.176.633 euro, in de grond gingen. Anderhalf jaar later zal er dinsdag voor het eerst gelach en gekrijs van 36 kinderen tussen 0 en 3 te horen zijn. “Grote voordeel is dat de nieuwbouw veel ruimer en 100% op maat is gebouwd. We beschikken hier over vier ruime leefgroepen, allen voorzien van drie slaapkamers en eigen sanitair. Om te beginnen nemen we er drie in gebruik. De nieuwbouw bevat ook een ruime polyvalente ruimte, een keuken, administratieve lokalen, twee tuinen en een eigen parking. We hebben trouwens de ambitie om onze 36 door Kind en Gezin erkende plaatsen in de toekomst te doen toenemen, in functie van een toenemende vraag. Hiervoor is ruimte voorzien want naast de nieuwbouw zijn we nog eigenaar van een perceel waar op termijn nog vier nieuwe leefgroepen gebouwd kunnen worden. We merken nu al dat de interesse stijgt. In eerste instantie vanuit het personeel van AZ Delta zelf doordat we nu echt op hun campus te vinden zijn, maar ook van mensen die werken op het Westwing Park (het vroegere Accent Business Park nvdr.) en vanuit Oekene.”

Gelijktijdig met de verhuis, die gepaard gaat met de indiensttreding van één extra personeelslid wat het totale aantal op tien breng, lanceert De Speelberg een nieuw initiatief. Tot nu toe voorzagen ze in opvang van kinderen tussen 0 en drie en dit op weekdagen van 6 tot 20 uur en sporadisch ook in occasionele opvang voor kindjes van wie de ouders plots opgenomen worden in het ziekenhuis en voor wie niet direct opvang te regelen valt. Maar tijdens de zomervakantie willen ze voor het eerst ook een vakantiewerking voor kleuters opzetten. “Hiermee komen we tegemoet aan een vraag die leeft bij de ouders. Velen hebben moeite om opvang te vinden voor hun jongste kleuters. Wij willen hier opvang op hun maat voorzien voor maximaal 18 kindjes. Geïnteresseerde ouders kunnen zich nu al melden.”

Wat er zal gebeuren met de locatie in de Rijselstraat is voorlopig onduidelijk. Het pand is eigendom van AZ Delta. Meer op https://www.despeelbergvzw.be.