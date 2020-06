Kinder- en kraamafdeling AZ Delta nemen intrek in nieuwe hoofdcampus: “Kwalitatieve zorg, maar ook de heel comfortabele en aangename omgeving” Charlotte Degezelle

15 juni 2020

10u59 9 Roeselare Ballonnen, muziek en zelfs een clown. AZ Delta had maandagmorgen overduidelijk iets te vieren. Zowel de kinder- als de kraamafdeling verkasten van campus Brugsesteenweg richting Rumbeke. De patiëntjes werden met ziekenwagens en transportcouveuses overgebracht naar de nieuwbouw waar ze door een ziekenhuisclown verwelkomd werden. Op de nieuwe afdeling kinderziekten keken ze hun ogen uit. Die is onder meer met tekeningen, kleuren en mascotte bAZuul volledig uitgewerkt op maat van de kinderen.

Nadat alle afdelingen van campus Wilgenstraat vorige week al hun intrek namen in de nieuwbouw van AZ Delta, was het nu de beurt aan de afdeling kinderziekten en de kraamafdeling die overkwamen van campus Brugsesteenweg. De patiëntjes werden één na één overgebracht in een ambulance en dat maakte de nodige indruk. “Het was leuk, maar toch een beetje spannend”, vertelt Nolan Cauwelier (5) uit Oostnieuwkerke die vorige donderdag in AZ Delta werd opgenomen met een ontsteking aan een beentje in z’n voet. “Ik had gevraagd of ze bij aankomst even de sirene wilden opzetten en dat was wel leuk.”

De nieuwe kinderafdeling van AZ Delta telt 36 patiëntenkamers, waarvan twee kamers voor kinderen met een beperking, rolstoeltoegankelijk, en twee isolatiekamers. Daarnaast zijn er zes observatieboxen met camerabewaking. In het dagziekenhuis zijn 16 bedden beschikbaar. “Toen ik de afgewerkte afdeling voor het eerst zag, kreeg ik instant kriebels in de buik”, zegt diensthoofd kinderziekten Karl Logghe. “Kinderen zijn nergens beter dan thuis in hun eigen omgeving, maar als ze opgenomen moeten worden dan wil je hen, naast kwalitatieve zorg, de meest comfortabele en aangename omgeving mogelijk geven. Dat is hier echt wel gelukt.”

Veilige plek creëren

De kinderafdeling ziet er bijzonder fleurig uit en dat heeft AZ Delta te danken aan Manon Langbeen en Bastien Devalckeneer, twee ondertussen afgestudeerde studenten grafische en digitale media van de Arteveldehogeschool Gent. “In ons laatste jaar kregen wij de kans om de kinderafdeling integraal aan te kleden en te ontwerpen”, vertelt het duo. “We wilden niet alleen een veilige plek creëren, maar ook een locatie waar de kinderen zich thuis voelen. We lieten ons inspireren door het ziekenhuisgebouw op zich dat aan de kant van de raadplegingen een meer stedelijke insteek heeft, terwijl de verpleegkant meer op de natuur gericht is. Aan de raadplegingskant zie je dan ook auto’s, helikopters en flatgebouwen op de muren terwijl de verpleegkant opgefleurd wordt door onder meer bergen en bomen. Om de geborgenheid te bevorderen kreeg elke kamer ook een eigen dier.”

Gelijktijdig verhuisde ook de kraamafdeling. “Dit na 88 jaar en bijna 90.000 bevallingen”, weet diensthoofd gynaecologie Piet Claerhout. “Het moederhuis was een echt begrip in Roeselare. Jaarlijks worden er binnen AZ Delta 2.300 baby’s geboren, zo’n 1.400 ervan zullen hier op deze campus het levenslicht zien. We hopen dat onze nieuwe materniteit mag uitgroeien tot een echt referentiecentrum.” Het nieuwe verloskwartier heeft zes verloskamers en één operatiezaal voor keizersnedes. De kraamafdeling telt 18 eenpersoonskamers, vijf tweepersoonskamers en zes monitorlokalen. In de afdeling neonatologie zijn er acht gesloten couveuses voor high-care en evenveel couveuses voor low-care. Er is speciale aandacht voor de relatie ouder-kind. Kindjes die naar huis mogen, kunnen voor hun vertrek nog een nacht met hun mama op de kraamafdeling verblijven.

De laatste loodjes

De verhuis richting nieuwbouwcampus loopt op z’n einde. Dinsdag verhuizen als laatste nog de afdelingen geriatrie, psychiatrie en palliatieve zorg van campus Westlaan naar campus Rumbeke. Campus Westlaan zal de komende jaren bekend staan als de thuishaven van WZC Westerlinde, terwijl campus Brugsesteenweg voortaan op de kaart staat als een campus voor planbare zorg, waar fysische geneeskunde, revalidatie en reumatologie, een endoscopie-eenheid voor maag-, darm-, en leverziekten, het pijncentrum, de oogkliniek, orthopedie en het dagziekenhuis voor parkinsonpatiënten gehuisvest zijn. Ook het nieuwe sportmedisch centrum kreeg er recent een onderkomen.