Kilometerslang oliespoor slingert door Roeselare en deelgemeenten

14 juli 2020

15u44

Bron: LSI 4 Roeselare Een oliespoor van ruim 4 kilometer heeft zich dinsdagmiddag doorheen het Roeselaarse centrum en deelgemeenten Rumbeke en Oekene geslingerd. De brandweer ruimde het goedje met een sproeiwagen en detergent op.

Rond 13u liepen tijdens een regenbui tal van meldingen van olie op de weg bij de brandweer van de zone Midwest binnen. Onderzoek maakte duidelijk dat het spoor over een afstand van ruim 4 kilometer van het Roeselaarse centrum via de Meensesteenweg en –heirweg richting Rumbeke en Oekene liep. Dat zorgde in combinatie met de regen voor een glibberig wegdek. Wie aan de oorzaak lag van het spoor, was niet meteen duidelijk.