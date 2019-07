Kidsrun, rolmarathon en zwientjeskermesse tijdens tweede kermisweekend CDR

31 juli 2019

09u28 0 Roeselare Traditiegetrouw kleuren KSA Rumbeke en KOLV Rumbeke op zaterdag 10 en zondag 11 augustus het tweede Rumbeekse kermisweekend. Opnieuw staan er allerlei activiteiten op de agenda.

Op zaterdag 10 augustus is er om 14 uur de vijfde editie van de KSA Kidsrun. Er zijn zes reeksen. Om 14 uur starten de kinderen uit het eerste kleuter aan hun 200 meter, terwijl de kinderen uit de tweede en de derde kleuterklas 300 meter lopen. Om 15 uur wordt het startschot geven voor de kinderen uit de lagere school. Wie in het eerste of tweede leerjaar zit, krijgt 400 meter voor de voeten geworpen, de kinderen uit het derde en vierde leerjaar lopen 800 kilometer en de oudsten lopen 1,2 kilometer. Er is een prijs voor de grootste vereniging en daarom roept de KSA op om in uniform te komen. Inschrijven op voorhand via ksakidsrun@gmail.com. Alle deelnemers krijgen een medaille en een verrassingspakket.

Nog op zaterdag start het eerste deel van de 21ste rolmarathon: de ploegenkoers. Vanaf 17 uur zijn er verschillende competities, zoals girl power, bedrijven en familie. Op zondag 11 augustus wordt vanaf 10 uur de klassieke formule van de rolmarathon gereden. Inschrijven en meer info via ksarolmarathon@gmail.com. Op zondag 11 augustus is er ook de 14de Zwientjeskermesse barbecue. Vanaf 11.30 uur is iedereen welkom om te aperitieven, om 12 uur start de barbecue. Kaarten kosten vijftien euro voor volwassenen, tien euro voor kinderen en zijn te verkrijgen via ksarumbeke.com of op 0491/08.72.58.