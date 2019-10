KFC Mandel United haalt André Hazes naar Fabriekspand CDR

10 oktober 2019

KFC Mandel United, de fusieploeg tussen SV Ingelmunster en KFC Izegem, wil meer zijn dan een voetbalploeg. Voor het eerst in hun jonge geschiedenis organiseren ze op zondag 27 oktober een live concert. Ze wijken daarvoor uit naar de Roeselaarse buren en meer specifiek naar het Fabriekspand. De voetbalploeg strikte niet zomaar de eerste de beste artiest, maar pakt uit met André Hazes. De Nederlandse zanger is dankzij hits als ‘Leef’ en ‘Ik leef mijn eigen leven’ in een mum van tijd uitgegroeid tot één van de ambiancemakers van de lage landen. Naar het Fabriekspand brengt hij zijn volledige band mee. Voor het concert zijn er enkel staanplaatsen voorzien, de deuren gaan open om 18 uur en na afloop is er een afterparty. Tickets kosten 49,50 euro en zijn te verkrijgen via www.ticketshop.be/andrehazes.