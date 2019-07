Keurslager Ides wordt The place 2 meat en breidt assortiment uit Charlotte Degezelle

17 juli 2019

Cindy Vanhee was in de wieg gelegd om slager te worden. Haar ouders startten in 1973 Slagerij Vanhee-Landuyt op de hoek van de Meensesteenweg en de Sint-Jozefsstraat. Eind jaren ’80 werd die herdoopt tot Keurslager Ides en sinds 1995 zijn Cindy en haar man Benny Keirsebilck actief in de zaak. In 1999 namen ze de slagerij officieel over. “Mijn beroep is en blijft mijn hobby”, vertelt Cindy. “Ik zou direct weer dezelfde keuzes maken in het leven. Op mijn 12e wou ik al naar de slagersschool, maar ik mocht niet want toen was dat echt nog een mannenstiel. Maar de dag dat ik me uiteindelijk inschreef voor de slagersschool is en blijft één van de mooiste uit mijn leven.”

Met Benny vond ze een partner die even gepassioneerd is door de ambacht en samen schrijven ze nu een gloednieuw hoofdstuk voor de slagerij die ondertussen 46 jaar bestaat. “Eigenlijk waren we van plan om pas volgend jaar het nieuwe concept te introduceren, maar alles kwam in een stroomversnelling toen we hoorden dat Bakkerij Nollet, hier iets verderop in de straat, er na 82 jaar mee ophield. Wij waren er sowieso al van overtuigd dat onze klanten heel vaak af te rekenen hebben met tijdsnood en daarom al hun producten graag op één adres kopen. Brood aanbieden was aanvankelijk niet ons plan, maar door het einde van Bakkerij Nollet kunnen we nu ook die leemte invullen.”

Op 17 juni was Keurslager Ides voor het laatst open. Op zaterdag 20 juli heropent de winkel als Keurslager The place 2 meat. Het interieur kreeg een volledige make-over en Benny en Cindy opteerden ook voor een nieuwe naam die perfect past bij hun nieuwe concept. “We wilden een moderne naam die de lading dekt, maar tegelijkertijd ook aangeeft dat de slagerij de basis is en blijft. We breiden ons aanbod zelfs uit met gerijpt vlees zoals simmental en scottona. Maar vanaf zaterdag kan iedereen bij ons ook terecht voor dagverse brood, koffiekoeken, pistolets, groenten en seizoensfruit, dagschotels, vegetarische gerechten en kaas met onder meer de streekkazen van de Rumbeekse kaasboerderij ’t Groendal. Bij alle producten staat kwaliteit voorop en alles is door ons eigenhandig voorgeproefd en geselecteerd. Door ons assortiment zo drastisch uit te breiden willen we inspelen op de verwachtingen van de klanten en gaan we mee met onze tijd. Wij zien het nieuwe concept vooral als een extra service naar de klanten. Die zijn trouwens heel nieuwsgierig. Velen staken al eens hun hoofd binnen om te zien wat we hier allemaal uitvoeren. Zelf zijn we toch wel wat nerveus voor zaterdag, maar we hebben er vooral zin in. En mijn ouders, die zijn apetrots want de winkel is en blijft nog altijd hun levenswerk.”

Als openingsactie verkopen Benny en Cindy zaterdag brood aan halve prijs en is er voor alle klanten een goodiebag. Meer op www.theplace2meat.be.