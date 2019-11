Keuken uitgebrand tijdens kaarsen maken LSI

12 november 2019

12u16

Bron: LSI 0 Roeselare In Roeselare is dinsdag rond 10 uur de keuken van een villa uitgebrand. De bewoonster werd met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis overgebracht.

De vrouw was kaarsen aan het maken. Om vet te smelten, stond er een potje op het vuur. Het potje raakte oververhit en vatte vuur. De bewoonster probeerde de vlammen nog zelf te blussen, maar slaagde daar niet in. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet verhinderen dat de keuken en een voorraadkamer zware schade opliepen. In de houten skeletbouw van de villa vonden de vlammen dan ook een gretige prooi.