Kersvers CD&V-voorzitter mist Batjes door scooterongeval VHS

21 juni 2019

17u18 0 Roeselare De Batjes zijn gestart maar wie onverwacht niet aanwezig kon zijn, is Sander Braeye (28). Eén dag na zijn verkiezing tot nieuwe voorzitter van CD&V Roeselare, raakte hij betrokken bij een ongeval. Naast schrammen en snijwonden liep hij ook breuken op in het gezicht.

Het ongeval gebeurde vorige zaterdag, toen Sander Braeye op weg was naar de fitness. Langs de Westlaan, in de buurt van het kruispunt met de Weststraat, plofte hij met de Vespa van zijn vriendin tegen de rechterflank van een auto die rechts afsloeg naar een parkeerplaats. Braeye smakte met zijn hoofd - gelukkig droeg hij een helm - tegen de zijruit van de wagen en viel daarna achterover. In het ziekenhuis bleek dat zijn jukbeen op verschillende plaatsen gebroken is. De CD&V-voorzitter zal moeten geopereerd worden en daarna nog een tijd rusten. Het is niet wat Sander Braeye voor ogen had, want vandaag zou hij voor het eerst als reuzenduwer aanwezig zijn op de Batjes.