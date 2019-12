Kerststal in wilgentenen in Sint-Petrus en Pauluskerk CDR

09 december 2019

In de Sint-Petrus en Pauluskerk kan je vanaf zondag 15 december tot en met zondag 5 januari terecht voor de expo ‘Kerststal in wilgentenen’ van kunstenares Bérénice Bogaert. De tentoonstelling wordt officieel geopend op zaterdag 14 december na de viering om 17.30 uur. De kunstenares zal tijdens de homilie tekst en uitleg geven bij haar project. Haar kerststal bestaat niet enkel uit de traditionele figuren Maria, Jozef, kindje Jezus, de os en de ezel maar ook uit alternatieve, zoals kindsoldaten, vluchtelingen, een waterdrager, een fluitspeler, … Door deze figuren toe te voegen wil Bogaert de bezoeker doen nadenken over de betekenis van Kerstmis en bij uitbreiding over een aantal maatschappelijke problemen. De expo is dagelijks te bezoeken van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Daarnaast plannen het team en medewerkers van de Pastorale Eenheid Heilige Vincent Rumbeke en de kerkfabriek Sint-Petrus en Paulus tijdens de overdekte kerstmarkt op zaterdag 21 december ook een opendeur in de kerk. De deuren staan die dag wagenwijd open van 16 tot 21 uur. De eucharistieviering van 17.30 uur wordt opgeluisterd door het kinderkoor van basisschool de Verrekijker en het Sint-Gregoriuskoor. Na de mis brengt het kinderkoor nog enkele kerstliedjes gevolgd door een samenzang van kerstliederen ondersteund door leden van het Sint-Gregorius-, het Sint-Henricus- en het Zilverbergkoor onder leiding van Marc Ternest. Eric Hallein begeleidt op het orgel. Tussendoor wordt er kerstpoëzie voorgedragen.