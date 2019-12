Kerstmarkt strijkt neer in Waterdam Valentijn Dumoulein

13 december 2019

17u16 0 Roeselare De eindejaarsperiode is aangebroken en niet alleen op pleinen en markten kun je van een gezellige kerstmarkt genieten. Zo kon iedereen vrijdagnamiddag een kijkje nemen in rusthuis Waterdam. De 156 inwoners, hun familieleden en sympathisanten konden er een terecht op een kerstmarkt.

“De inwoners werden er al op voorhand bij betrokken”, vertelt verantwoordelijke Sabine Soenen. “Sommige afdelingen maakten met het personeel theelichtjes, kerstkaarten en -boompjes of koekjes. Een gevarieerd aanbod dat ze dan op de kerstmarkt verkochten. Daarnaast waren er ook enkele externe standhouders, die er onder andere met handgemaakte juwelen of vogelhuisje stonden. Leuk voor de inwoners, want zo konden ze in ‘eigen huis’ eens kerstshoppen.”

De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar een fietslabyrint, een soort hometrainer met televisie. “Als senioren daarop fietsen projecten we een beeld van een locatie naar keuze en wanen ze zich even op die plaats, terwijl ze gezond bezig zijn”, besluit Sabine.