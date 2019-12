Exclusief voor abonnees Kerstmannen op de loop en zelf al enkele kerstkilo’s kwijtspelen? Dit zijn onze tips voor het laatste weekend van het jaar LSI

26 december 2019

17u48

Sint-Eloois-Winkel

San Silvestercross

Tussen kerst en nieuw al even wat kilootjes kwijtspelen? Dat kan op zondag 29 december op de San Silvestercross in Sint-Eloois-Winkel (Ledegem). In een gezellige kerstsfeer op en rond het dorpsplein verzamelen vanaf 16.15 uur jaarlijks heel wat sportievelingen. De jongste deelnemertjes komen het eerst in actie. Om 17.15 uur is er dan de kleine cross van 4,25 kilometer, een halfuur later de grote cross van 8,5 kilometer. Inschrijven kan nog de dag zelf. Borstnummers afhalen kan in de sporthal naast De L!nk. (LSI)

