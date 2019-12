Kerstconcert voor senioren CDR

06 december 2019

15u14 0

De Stedelijke Seniorenadviesraad organiseert dit jaar opnieuw een kerstconcert voor senioren. Het concert vindt plaats op vrijdag 20 december om 14 uur in de H. Hartkerk langs de H. Spilleboutdreef. Deze namiddag wordt verzorgd door dameskoor Zimra onder leiding van dirigent Diederik Glorieux en begeleid door Wouter Boudrez op orgel. Kaarten zijn te verkrijgen in het Vrijetijdspunt aan het Polenplein of de dag zelf in de kerk. De toegang bedraagt vijf euro of 2,5 euro indien in het bezit van een vrijetijdspas.