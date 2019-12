Kerstbaby Eduard ziet levenslicht in AZ Delta CDR

25 december 2019

16u40 2 Roeselare Hij was uitgerekend voor 23 december, maar baby Eduard Ceara besliste eigenhandig dat Kerstmis de perfecte geboortedatum voor hem was. Hij werd geboren in de kerstnacht, meer bepaald om 22 minuten na middernacht, en is het eerste kindje van Alexandra (29) en Adrian (40) Ceara, een koppel met Roemeense roots dat al een drietal jaar in Roeselare woont.

“Ik ben op 24 december om 10.30 uur nog even naar het ziekenhuis gekomen om aan de monitor te liggen”, vertelt kersverse mama Alexandra. “De verpleegster zei me toen al dat ik best enkele uren later zou terugkomen en kijk, ons eerste kindje is een kerstbaby. Fantastisch gewoon. We hebben misschien weinig tot niets gehad van onze kerstavond, maar kregen wel het allermooiste cadeau dat er bestaat. Voor ons is het feit dat Eduard geboren is op kerstdag echt wel bijzonder, een mooi extraatje.” Kleine Eduard woog bij z’n geboorte 3,340 kilo, mat 51 centimeter en heeft tien vingertjes en tien teentjes, de perfecte baby dus.