Kerselaretreffen brengt oldtimerfanaten samen CDR

10 juli 2019

08u04 2

Het Kerselaretreffen is op zaterdag 3 augustus aan z’n zesde editie toe. De eerste editie dateert uit 2014 en was loute een oldtimermeeting tijdens de festiviteiten in de wijk Schiervelde. Toen verzamelden een 30-tal oldtimers zich in de Schilderstraat. “Toen al kregen we de vraag of we de meeting in de toekomst konden combineren met een rondrit en zo zag het Kerselaretreffen het licht”, vertelt Danny Cracco. “Ondertussen is het treffen uitgegroeid tot een zeer gewaardeerd evenement dat bij iedereen in de smaak valt omwille van de laagdrempeligheid. Vorig jaar vierden we de vijfde editie met een rit in stervorm, dit jaar kiezen we opnieuw voor de klassieke lusvorm. We verzamelen vanaf 11.30 uur in en aan het Kerselaregoed in de Schierveldestraat waar alle oldtimers te kijk staan. Omstreeks 12.30 uur vertrekt er elke minuut een auto voor de rit. We rijden dus niet in kolonne. We rijden langs het water naar Diksmuide waar we rond 14.30 uur een eerste stop onlassen in ’t Land van Vlierbos. Dan rijden we via Nieuwpoort en Gistel naar Koekelare waar er om 16 uur een tweede stop is. Rond 18 uur zijn we terug in het Kerselaregoed, na een rit van 110 kilometer, waar nog een gezellig samenzijn volgt. Vorig jaar mochten we 75 wagens verwelkomen.”

Wie wil deelnemen betaalt 10 euro per wagen en 10 euro per persoon. In ruil krijg je het roadbook, drie drankbonnen en een snack per persoon, een foto en een aandenken. Meer info en inschrijven via kerselaretreffen@gmail.com en facebook.com/kerselaretreffen.