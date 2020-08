Kazandmolen ondergaat kleine herstelling CDR

11 augustus 2020

08u26 1

Dertien jaar nadat de Kazandmolen in de Mandellaan een grondige restauratie onderging, werden begin deze week opnieuw enkele kleine herstellingswerken uitgevoerd. “We merkten dat er door de jaren heen wat voegen loskwamen aan de voorkant van de molen, net boven de dubbele deur, op een oppervlakte van ongeveer twee op één meter”, verduidelijkt Stefaan Sanders van Molens Joye. “Uit voorzorg hebben we besloten de kapotte voegen en stenen te vervangen. De karwei is gisteren op één dag geklaard en ondertussen staat onze molen weer in zijn volle glorie te pronken.”

De Kazandmolen is de laatst overblijvende molen van de vroegere dertien molens die in Rumbeke stonden. Het is een stenen windmolen waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de achttiende eeuw. De molen is al sinds 1944 beschermd als monument.