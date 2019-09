Katapultkampioene Taylor (13) toont kunnen in nieuw seizoen Belgium’s Got Talent Sam Vanacker

11u48 0 Roeselare Taylor Plysier uit Gits is vrijdagavond te zien in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Belgium’s Got Talent. Taylor is amper dertien, maar is een meestertalent in het katapultschieten. Vorig jaar werd ze zelfs wereldkampioene bij de -15-jarigen op het allereerste WK Katapultschieten in Italië.

Taylor is ondertussen vier jaar bezig met de sport en vorig jaar richtte ze samen met haar gezin een eigen katapultclub op in Roeselare. Al blijft de sport bij het grote publiek nog relatief onbekend. Met haar deelname aan Belgium’s Got Talent hoopt Taylor daar verandering in te brengen. “Vorig seizoen was ik samen aan het kijken met mama”, vertelt ze. “Ze daagde me uit om me in te schrijven. Die uitdaging ben ik aangegaan. En enkele maanden later kreeg ik tot mijn verbazing te horen dat ik effectief geselecteerd was. Een heel mooie kans om te tonen wat ik in mijn mars heb en om het katapultschieten bekender te maken in Vlaanderen.”

“Of ik last had van zenuwen? Dat kan je wel zeggen. Schieten met tweehonderd toeschouwers is iets heel anders dan schieten met 2.000 toeschouwers en camera’s op je gericht. Ik ben zelden zo gestresst geweest.” Hoe Taylor het er van af bracht verklappen we uiteraard niet.

Het nieuwe seizoen van Belgium’s Got Talent start vrijdag om 20.40 uur op VTM.