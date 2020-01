Karl Vannieuwkerke blikt in VMS terug op 15 jaar Vive Le Vélo CDR

22 januari 2020

Karl Vannieuwkerke is op dinsdag 18 februari te gast in de VMS voor een avond rond Vive Le Vélo. Dit in het kader van hun sportweek Forza VMS. Al 15 jaar legt de VRT-sportjournalist elke avond De Ronde van Frankrijk neer in zijn populaire Tour-talkshow op één. Drie gasten die op een prachtige locatie de actualiteit van de Ronde van Frankrijk bespreken: dat is al jaren het bijzonder succesvolle recept van Vive Le Vélo. Karl Vannieuwkerke komt in de VMS uitgebreid vertellen over die voorbije 15 jaar. Deze zomer is Vannieuwkerke trouwens ook hét boegbeeld van de sportzomer bij één, want hij is het schermgezicht voor zowel het EK Voetbal, de Ronde van Frankrijk als de Olympische Spelen. Wie hem in eigen stad aan het werk wil zien wordt op dinsdag 18 februari om 19.30 uur in de VMS in de Arme Klarenstraat 40 verwacht. Tickets kosten 7 euro en zijn te koop in het onthaal van de school. Meer info via: www.vmsroeselare.be en 051/20.42.48.