Kapsalon Chic toont warm hart voor zorgverleners: “Gratis knipbeurt als we terug open gaan” CDR

30 maart 2020

15u59 3 Roeselare Elke avond om 20 uur wordt er massaal geklapt als eerbetoon aan de zorgverleners. Kapsalon Chic langs de Ardooisesteenweg geeft hier zijn eigen draai aan en gaat niet ‘klappen’ maar ‘kappen’ voor de zorg.

“Om al de helden van de zorg te bedanken die nu voor ons in de frontlinie staan en het beste van zichzelf geven, schenken wij aan alle vrouwen die in de zorgverlening werken een gratis snit”, vertellen Jurgen Vanbiervliet en Ellen Denoo. “De mannen schenken we een gratis scheerbeurt. “Ben jij dus een zorgverlener of ken je iemand in de zorg die een gratis knip- of scheerbeurt verdient? Vul dan het formulier in op onze site en ontvang je waardebon. Deze bon kan gebruikt worden van zodra we terug open gaan.”