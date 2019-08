Kantoortoren van 57 meter en parking voor 493 auto’s maken Accent Business Park compleet Charlotte Degezelle

21u17 0 Roeselare Projectontwikkelaar Steenoven en de Cennini Holding willen Accent Business Park verder uitbreiden. Een kantoortoren van 13 bouwlagen met een ondergrondse parkeergarage met 108 parkeerplaatsen en een bovengronds parkeergebouw voor 385 wagens moeten samen het sluitstuk voor het kantorencomplex pal aan de afrit Roeselare-Izegem van de E403. Het stadsbestuur beslist eind november over de vergunningsaanvraag.

Het allereerste masterplan voor het Accent Business Park (ABP) dateert uit de tweede helft van de jaren ’90. Men sprak toen over het Manhattanplan omdat het er naar uit zag dat heel de site in de oksel van de E403 volgebouwd zou worden met kantoorgebouwen. “Maar op vandaag zitten we in de laatste rechte lijn voor het allerlaatste nieuwbouwproject op de site en we mogen zeggen dat het ABP bijlange niet zo dicht bebouwd zal zijn als aanvankelijk voorzien”, zegt Joris Claeys van de Cennini Holding. Aanvankelijk was er sprake van 72.000 vierkante meter aan kantoren en dat is ondertussen teruggebracht tot 58.000 vierkante meter. “Het masterplan is verduurzaamd en verbeterd”, weet Bart Vanderdonckt, CEO van Steenoven. We zetten volop in op kwaliteit, groene open ruimte, lichtinval, (ver)gezichten en belevingswaarde.”

Op vandaag is het ABP de thuishaven van 50 bedrijven en werken er zo’n 1.000 mensen en de vraag naar bijkomende kantoorruimte houdt aan. “Met het vernieuwde masterplan in het achterhoofd is dan ook gekozen voor een hoogbouw zodat we minder groen moeten innemen. Pal aan de inkom van het ABP voorzien we een kantoortoren van 13 verdiepingen, of 57 meter, als baken voor de site. Het gebouw is goed voor een 14.500 vierkante meter kantoorruimte of 39 kantoorunits. Ondergronds komt er een parkeergarage voor 108 wagens die rechtstreeks toegankelijk in vanaf de toegang van het ABP. Op de huidige gemeenschappelijke parkeerzone voorzien we daarentegen een parkeergebouw van drie bouwlagen met een capaciteit voor 493 auto’s. Om het parkeergebouw te bereiken wordt een shortcut aangelegd tussen de nieuwe toren en het centrale groene plein zodat niet iedereen nog een lus rond het volledige park moet maken. Aan het plein komt ook een bushalte van De Lijn.”

De kantoortoren wordt een moderne, glazen constructie en het allereerste kantoorgebouw in West-Vlaanderen met een BREEAM Excellent-certificaat. Dit is een wereldwijd certificatiesysteem om de duurzaamheid van gebouwen te beoordelen. De nieuwe toren krijgt het op één na hoogste certificaat omdat er onder meer in het hele gebouw klimaatplafonds worden geïnstalleerd en temperatuur van zo’n 100 meter diep gebruikt zal worden om het gebouw te verwarmen of af te koelen. “Het parkeergebouw krijgt daarentegen een open gevel met lamellen zodat je deels door het gebouw kan kijken. Aan de kant van het plein wordt er begroeiing voorzien en ook op het dak komen groendaken boven de trapkernen. Het is de bedoeling om eerst de kantoortoren te bouwen zodat wie op vandaag op de gemeenschappelijke parkeerzone parkeert zijn of haar wagen in de ondergrondse parking kwijt zal kunnen tijdens de bouw van het parkeergebouw.”

De bouwheren dienden alvast een aanvraag tot omgevingsvergunning in bij Stad Roeselare. “Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 5 september”, weet schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Eind november zal het schepencollege een beslissing nemen omtrent de aanvraag.” Woensdagavond vond er alvast een informatievergadering voor de buurt plaats. Zij toonden zich vooral bezorgd om de hoogtes van beide gebouwen en werden gerustgesteld dat het kantoorgebouw niet uitgerust wordt met spiegelglas. Vanuit burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare kwam de vraag waarom de ondergrondse parkeerplaatsen onder de toren en deels onder het plein voorzien zijn en niet onder het parkeergebouw zelf. Dit omdat het de aanplant van zogenaamde toekomstbomen bemoeilijkt. De bouwheren benadrukten dat ze extra inspanningen doen voor een waardevolle groene aankleding van het plein.