Kansarme kinderen vieren Sint dankzij VISO-leerlingen Charlotte Degezelle

27 november 2019

140 kinderen uit gezinnen die het moeilijker hebben genoten woensdagmiddag van een Sinterklaasfeest in het restaurant van VISO Polenplein. De organisatie van het evenement was in handen van de leerlingen van het 5de jaar Sociale en Technische Wetenschappen. “Zij nodigden de Sint en zijn pieten uit om op bezoek te komen”, vertelt Veerle Vandamme. “In afwachting van hun komst waren er leuke activiteiten voor de kinderen en voor de ouders een gezellige koffietafel. Deze activiteit wordt georganiseerd vanuit het vak integrale opdrachten organiseren wordt gerealiseerd in samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor en Welzijnshuis Roeselare. De voorbereiding, organisatie, uitwerking van het feest en het voorzien van zelfgemaakt gebak voor de koffietafel was een intense maar leerrijke opdracht. Bovendien overheerst voldoening bij het zien van de vele blije kindergezichten en hun ouders.”