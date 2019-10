Kans maken op vijf extra verlofdagen? Laat je vaccineren tegen de griep Charlotte Degezelle

21 oktober 2019

12u07 11 Roeselare Personeelsleden van Motena, de nieuwe naam van het Zorgbedrijf Roeselare dat instaat voor kind-, ouderen- en thuiszorg, die zich laten vaccineren tegen de griep maken kans op een week extra verlof in 2020. Enige voorwaarde is dat 70% van alle 800 personeelsleden zich een griepprik laat toedienen. Met deze ongeziene trigger wil Motena de vaccinatiegraad van hun personeel optrekken naar 70%.

De Vlaamse overheid wil dat tegen 2020 80% van het zorgpersoneel zich laat vaccineren tegen de groep. Motena biedt haar 800 personeelsleden al enkele jaren een gratis griepvaccin aan en probeert hen ook warm te maken om zich effectief te laten inenten via cadeaubonnen. “In 2017 liet 48% van het personeel zich vaccineren”, weet voorzitter Bart Wenes. “Dankzij de cadeaubonnen groeide dat percentage vorig jaar tot 54%.”

Maar dit najaar trekt Motena alle registers open en pakken ze uit met een unieke actie. “We lanceren een unieke trigger, de eerste en enige in z’n soort’, gaat Wenes verder. “Indien we dit jaar een vaccinatiegraad behalen van 70 %, zal een onschuldige kinderhand tijdens onze nieuwjaarsreceptie in januari uit een pot met de namen van alle gevaccineerde medewerkers één winnaar loten. Die krijgt bovenop zijn of haar verlof in 2020 liefst vijf extra verlofdagen. Dat kost ons als werkgever een aardig centje, maar dat weegt niet op tegen de daling van de kans op afwezigheid wegens ziekte en bovendien halen we zo het besmettingsrisico voor onze klanten, waaronder heel wat kinderen en rusthuisbewoners, naar beneden.” “De griep is en blijft een besmettelijke ziekte die elk jaar aan honderden mensen het leven kost. Kinderen en senioren zijn hierbij een risicogroep”, pikt Hilde Donck, intern preventieadviseur bij Motena, in. “Naast de wedstrijd rond de vijf verlofdagen hebben we ook een folder ter sensibilisering van het personeel opgemaakt. Nog steeds zijn er heel wat misvattingen over het griepvaccin. Zo denken jonge mensen vaak dat een vaccin voor hen overbodig is, wordt vaak gedacht dat een griepvaccin gevaarlijk is voor wie zwanger is,… Via de folder weerleggen we die redenen die aangehaald worden om zich niet te laten vaccineren.

Daar bovenop organiseert Motena ook een heuse ‘grieproadshow’. “We ervaarden dat de vaccinatiegraad het laagst was bij het personeel actief binnen de huishoudhulp”, aldus Donck. “Net omdat zij amper naar ons administratief centrum komen en ook niet speciaal kwamen om een vaccin toegediend te krijgen. Daarom hebben we beslist een vaccinatiemoment te voorzien tijdens hun teamoverleg. Dat hebben we vervolgens verder opengetrokken en we gaan begin november echt de hort op met de vaccins naar onze woonzorgcentra, dienstencentra, kinderopvanginitiatieven,…om de personeelsleden die het willen te vaccineren.”

De actie wordt toegejuicht door het Motenapersoneel. “Die extra verlofdagen zijn een mooi extraatje, maar het mag niet de hoofdreden zijn waarom je je laat vaccineren”, oordeelt Els Coussement, poetsvrouw in WZC De Zilverberg. “Ik vind het een voorrecht dat we ons gratis kunnen laten vaccineren en draag zo graag mijn steentje bij in de gezondheid van onze bewoners.” Verpleegkundige Greet De Brabander probeerde de voorbije jaren zelf al haar jonge collega’s te stimuleren om toch voor die griepprik te gaan. “Velen vinden het niet nodig maar staan er niet bij stil dat zij vaak degene zijn die de griep overdragen op onze bewoners. De actie is voor hen een echte stimulans om zich nu wel te laten vaccineren want wie wil nu niet een weekje extra verlof?”