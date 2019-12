Kandidaten voor ecomoestuinteams gezocht CDR

06 december 2019

09u40 0

Kriebelen de vingers al een tijdje om te beginnen met een moestuin? Maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Dan zijn de ecomoestuinteams van VELT, de provincie West-Vlaanderen en Std-Land-Schap ‘t West-Vlaamse hart misschien iets voor jou. In 7 à 8 lessen, die telkens doorgaan thuis bij de deelnemers van zo’n team, brengt een gespecialiseerd lesgever alle theorie en praktijk over. De lessen volgen het ritme van het seizoen. Eerst wat theoretische bagage in het najaar, daarna vanaf maart wordt het allemaal veel praktischer en zijn de sessies afgestemd op datgene wat zich op dát moment in de moestuin afspeelt. Van zodra er voldoende 10 tot 12 kandidaten zijn die bij elkaar in de buurt wonen, kan een ecomoestuinteam uit de startblokken schieten. Deelnemen aan een ecomoestuinteam kost je niets. Het provinciebestuur draagt de kosten voor de lesgever. Momenteel worden er specifiek mensen gezocht voor de opstart van team Roeselare/Hoogled/Stadenen het team Ardoois/Pittem/Wingene. Inschrijven kan via http://www.westvlaamsehart.be/moestuinteams.html.

