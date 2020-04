KAMV daagt uit: “Ontwerp een affiche voor de 61e Omloop van Vlaanderen inclusief link met Roeselare” Charlotte Degezelle

08 april 2020

De Koninklijke Automobielclub Midden-Vlaanderen vzw (KAMV) is op zoek naar grafisch talent om de affiche van de 61ste editie te ontwerpen. De organisator levert hiervoor een bestand van foto’s die kunnen gebruikt worden aan net zoals een reeks logo’s die opgenomen moeten worden. Een extra uitdaging die in de opdracht wordt gestopt is het zorgen dat er in de affiche een duidelijke link met Roeselare verwerkt is. Wie deze uitdaging wenst aan te gaan, kan zich kandidaat stellen door een mail te versturen naar info@omloopvanvlaanderen.be. Vervolgens krijg je de verdere richtlijnen en bestanden voor deze uitdaging. De winnaars wiens affiche effectief gebruikt zal worden, krijgt vier bezoekerspakketten voor de 61ste ConXioN Omloop van Vlaanderen op 4 en 5 september. Daarnaast krijgt elke ernstige kandidaat een gadget van de ConXioN Omloop van Vlaanderen af te halen in het rallycentrum tijdens de wedstrijd.