Kampplaats kajakvaarders uit Roeselare geëvacueerd na zwaar onweer LSI/CDR

02 juli 2019

07u27

Bron: eigen berichtgeving 38 Roeselare In Saint-Pierre de Boeuf aan de Rhone in Frankrijk (Auvergne-Rhone-Alpes) is maandagavond een groep van een 50-tal deelnemers aan de wildwaterstage van de Roeselaarse Kajakvaarders van hun kampplaats geëvacueerd. Iedereen bleef ongedeerd. “Een soort supercel zoog alles over een strook van 6 tot 10 meter mee”, getuigt bestuurslid en secretaris Gwenny Van Coillie.

De jaarlijkse stage van de Roeselaarse Kajakvaarders was amper een dag begonnen toen een hevig onweer zich rond 19u aankondigde. “Het begon hevig te waaien, hard te regenen, bliksem en donder”, aldus Gwenny. “De bestuursleden reageerden heel alert en beslisten in een mum van tijd om de jongste deelnemers meteen naar het sanitair blok te brengen. Een goede beslissing want enkele tellen later zagen we een koelkast gevuld met voedsel de lucht in vliegen, vier grote tenten met keuken- en leefmateriaal werden de bomen en de Rhone in gezogen, ijzeren staven vlogen door andere tenten,... Heel plaatselijk in een strook van 6 tot 10 meter. Wellicht een supercel zoals eens op Pukkelpop passeerde. Een camping wat verderop bleef volledig gespaard.”

Toen het duidelijk was dat er meer aan de hand was dan een gewoon onweer, beslisten de bestuursleden om ook de brandweer te verwittigen. Met hun hulp werd de volledige kampplaats - samen naar schatting honderd kampeerders - geëvacueerd naar de plaatselijke sporthal. “Gelukkig bleef iedereen ongedeerd en kunnen we het nog navertellen”, vervolgt Gwenny. “In de sporthal zijn we goed opgevangen. Het was een korte nacht maar we konden toch enkele uurtjes slapen. Vandaag (dinsdag, nvdr) meten we de schade op en beslissen we of we zoals gepland tot zondag blijven. Een eerste rondvraag leert dat iedereen alles in het werk wil stellen om te blijven. Iedereen heeft hard naar deze week, die we al voor de tiende keer organiseren, uitgekeken. Er staan nog heel wat tenten wél overeind en heel wat materiaal is wél nog gespaard. De volwassen mannen konden al droog materiaal en twee koelkasten recupereren.”

Aan de wildwaterstage van de Roeselaarse Kajakvaarders nemen zo’n 50 personen deel, 30 jongeren en 22 (jong-)volwassenen.