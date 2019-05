Kalme buurman (76) voorkomt erger bij brand droogkast LSI

31 mei 2019

15u18

Dankzij het kalme en doortastende optreden van buurman Willy Verplancke (76) is vrijdagnamiddag rond 13.30 uur de schade bij een brand in het appartement van zijn buurvrouw beperkt gebleven.

Plots merkte Christine Vanacker (66) vuur en rook op in het washok van haar appartement op de eerste verdieping langs de Mandellaan. “Ik wist niet wat te beginnen en belde meteen Willy op. Hij helpt me vaak en woont om de hoek.” Willy aarzelde niet, belde meteen de brandweer en schoot daarna zelf in actie. Hij liep naar het appartement van zijn buurvrouw en nam in de gang een poederblustoestel mee. “Ik schakelde de elektriciteit uit, zette het poederblustoestel op een tafeltje, haalde de veiligheidspin er uit en begon op de vlammetjes achteraan de droogkast te spuiten.” “Een heel goede reactie”, looft Rob Nachtergaele van de brandweerzone Midwest. “Daardoor kon de brand niet meteen verder oplaaien en verliet het vuur het washok niet. Daardoor bleef de schade tot die ruimte beperkt.” “Jaarlijks is er door huisvestingsmaatschappij De Mandel een controle van de brandblustoestellen”, verklaart Willy zijn oordeelkundige optreden. “Bij één van die controles vroeg ik eens voor te tonen hoe je zo’n toestel eigenlijk precies moet gebruiken. Dat kwam vandaag goed van pas.” “Willy kan alles, ik ben blij dat hij mij ter hulp is geschoten”, besloot Christine.