Kaartersclub H. Hart genoot van dagje Zeeland CDR

04 juni 2019

Kaartersclub H. Hart trok voor het 34e jaar op rij op dagreis. De trip bracht hen richting Zeeland waar ze volop genoten van een zomerse zondag. De kaartersclub werd in Hoedekenskerke verwelkomt met koffie en een Zeeuwse bolus en genoot vervolgens van een uiteenzetting over de Zeeuwse klederdracht van vroeger. Ook een rondrit met de Zonnetrein en een boottocht richting Breskens stonden op de agenda. De dag werd afgesloten met een avondmaal in Deinze.