Juwelier Pools viert verjaardag met familiepicknick voor hun klanten: “70 jaar Pools draait voor ons om het eren van generaties” Charlotte Degezelle

05 maart 2020

11u31 0 Roeselare Pools viert in 2020 hun 70e verjaardag. De juwelier gevestigd langs de Henri Horriestraat werd in 1950 opgestart in Brussel, maar is ondertussen al meer dan 35 jaar een vaste waarde in het Roeselaarse stadscentrum. Pools is een verhaal geschreven door verschillende generaties en de 70e verjaardag van Pools willen Johan Van Brempt, Griet Van der Straeten en hun dochter Fien net vieren door het eren van generaties. Op 10 mei willen ze generaties aan klanten samenbrengen tijdens een familiepicknick.

Het begin van een nieuw decennium viert Pools met een feestelijke terugblik. En wat voor één. In 2020 bestaat de juwelier die op vandaag te vinden is langs de Henri Horriestraat zeventig jaar. Hun verhaal startte 70 jaar terug toen een oom en tante van huidig zaakvoerder Johan Van Brempt in Brussel een juwelierszaak overnamen langs de De Beughemstraat. Van Brempt stapte zelf in 1979 in de zaak en verkaste Pools in 1984 naar Roeselare waar ze onderdak vonden in het begin van de Ooststraat. In 2011 verhuisde Pools naar de Henri Horriestraat waar zoon Tijs van 2006 tot 2016 ook een Pools-ontbijt-, lunch- en koffiezaak uitbaatte.

Op vandaag wordt Pools gerund door Johan, z’n echtgenote Griet Van der Straeten en hun dochter Fien. “Griet en ik behaalden als eerste Belgische koppel het diploma beheerder-raadgever juwelen en horloges in het CFH-instituut in Lausanne”, vertelt Johan die trouwens ook jarenlang voorzitter was van de vzw Centrumstraten, de voorloper van vzw Shopping en Centrum Roeselare. “Griet behaalde bovendien het diploma diamond grading en gemmologie aan de Hoge Raad voor Diamant in Antwerpen. Ondertussen heeft ook onze dochter Fien het team vervoegd. Ze groeide als kind op tussen de juwelen en is intussen m’n rechterhand in het bureel. Met Pools zetten we zelfs na 70 jaar nog steeds hard in op beleving, pure klasse en vakmanschap. We willen dat onze klanten zich goed voelen door hen te begeleiden in de zoektocht naar het perfecte juweel. We bieden hen kennis voor het vak en oog voor de stijl van elke klant. We selecteren met de grootste zorg mooie en tijdloze juwelencollecties en geloven in langetermijnsamenwerkingen met onze leveranciers.”

70 jaar Pools laat de familie Van Brempt-Van der Straten allesbehalve stilletjes passeren. Ze willen er daarentegen een feest van en voor generaties van maken want Pools is een historie van generaties en de tijdloze juwelen die ze verkopen worden vaak ook generaties lang gekoesterd. “70 jaar Pools draait voor ons om het eren van generaties. Vaak vergeten we om aandacht te schenken aan de belangrijkste momenten, aan tradities en aan onze familiale houvast. Terwijl de warmte van families ons juist zoveel moois brengt. En de diversiteit doorheen de generaties zorgt voor een gezellige dynamiek.” Pools brengt dan ook zelf generaties samen om allemaal samen hun 70-jarig bestaan te vieren. Dit tijdens een familiepicknick op zondag 10 mei, moederdag. “Samen met onze klanten, hun ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen willen we de gezelligheid rijkelijk laten vloeien. In een ongedwongen sfeer de voeten onder tafel schuiven en genieten van het samenzijn.”

Meer info en inschrijven voor de picknick, met minstens twee generaties, via https://www.generatiepools.be.