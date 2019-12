Justitie lost zelf probleem van onterechte boetes op: “Slachtoffers hoeven zelf niks te doen” VHS

05 december 2019

11u38 0 Roeselare Wie onterecht een boete kreeg op het kruispunt aan de Expohallen in Roeselare, waar een flitspaal verkeerd ingesteld stond op 50 kilometer per uur in plaats van op 70 per uur, mag op zijn twee oren slapen. Justitie zal alle slachtoffers zelf opsporen. De boete wordt kwijtgescholden of terugbetaald.

340 automobilisten kregen onlangs een boete omdat ze te snel hadden gereden op het kruispunt van de R32 met de Diksmuidsesteenweg in Roeselare. De flitspaal die richting Staden wijst, was op 13 november verkeerd ingesteld. Op het kruispunt mag je 70 kilometer per uur rijden, maar door een menselijke fout flitste de camera al vanaf 50 kilometer per uur. Toen de fout aan het licht kwam, kon de politie nog 258 boetes tegenhouden voor ze verstuurd werden. 340 andere boetes waren echter wel al de deur uit.

Slachtoffer? Niks doen!

Aanvankelijk riep de politie van de zone RIHO de slachtoffers op de boete te betwisten of zich aan te melden als ze al betaald hadden. “Maar dat is niet meer nodig”, weet commissaris Carl Vyncke. “Justitie neemt zelf het initiatief om de gedupeerden te identificeren. Aan hun dossier zal dus geen gevolg meer worden gegeven. De dienst Verkeersboetes zal de boete kwijtschelden of terugbetalen. Wie onterecht geflitst werd en een proces-verbaal in de bus kreeg, hoeft dus niks te doen.”