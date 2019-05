Justine maakt dansvoorstelling The Closet als antwoord op pesterijen tegen homoseksuele broer Charlotte Degezelle

22 mei 2019

08u25 1 Roeselare De Rumbeekse Justine Margodt (21) heeft de dansvoorstelling The Closet in elkaar gestoken om de LGBTQ+ gemeenschap een hart onder de riem te steken. Ze liet zich inspireren door haar broer Gilles (22), die als homoseksueel zwaar gepest werd. The Closet wordt op 8 juni vertoond in Tilburg, waar Justine en Gilles studeren.

“Gilles en ik zijn altijd close geweest en delen de passie voor dans. Al sinds ik in de derde kleuterklas zat, volgen we samen dansles en nu studeren we beiden de richting Docent Dans aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. In Roeselare werd Gilles vroeger enorm gepest. Op school, via sociale media,... Het ging zelfs zo ver dat hij op een bepaald moment genoeg had van zijn leven. Maar zijn verdriet deed ook mij veel pijn. Gelukkig heb ik hem in Nederland, waar ze anders staan tegenover homoseksuelen, echt zien openbloeien”, vertelt Justine.

Taboe doorbreken

Binnen haar opleiding kreeg Justine de kans een eigen dansvoorstelling in elkaar te steken. Hiermee wil ze de pesterijen die haar broer moest ondergaan een positieve draai geven. “Ik ben gek op choreografie. Tot nu toe stak ik choreografieën voor mezelf ineen, maar ik droomde al langer om ook iets te doen voor een groep dansers. De inspiratie vond ik bij Gilles. Ik doopte de productie The Closet en wil iedereen die hetzelfde heeft meegemaakt als Gilles een hart onder de riem steken. Ik wil hen laten voelen dat ze niet alleen zijn, hen een stem geven. Maar ik wil ook de buitenwereld aanspreken. Ik wil het taboe doorbreken, want helaas wordt homoseksualiteit door velen nog altijd niet geaccepteerd. Zo is homoseksualiteit in meer dan de helft van alle landen ter wereld strafbaar en in sommige landen wordt het zelfs bestraft met de doodstraf.”

Gevoelens

Justine verzamelde vijf dansers rond zich en ook haar broer Gilles en zijzelf dansen mee in The Closet. “Alle dansers hebben op een of andere manier wel een link met de LGBTQ+ gemeenschap. Ik ben vooral blij dat Gilles wilde meedansen. Hij vindt het trouwens heel lief dat de voorstelling rond zijn verhaal is opgebouwd. Ondanks onze unieke band zijn we vaak niet zo uitgesproken tegen elkaar over gevoelens, maar ik weet dat het hem iets doet.”

The Closet wordt op 8 juni op het podium gebracht in de Loft in Tilburg. Dat is voorlopig de enige voorstelling. “Door financiële redenen”, legt Justine uit. “Iedereen werkt gratis en vrijwillig mee aan de productie, maar toch stak ik er zelf al heel wat centjes in. Ik vind het jammer dat we de voorstelling maar één keer kunnen brengen, zeker omdat we er zoveel tijd en energie hebben ingestoken en iedereen er met hart en ziel aan heeft gewerkt. Maar ik sta zeker open voor eventuele voorstellen.”

Wie The Closet wil bijwonen, kan tickets bestellen via justinemargodt@hotmail.com. Voor een kaartje betaal je 10,50 euro. Meer info op www.dansvoorstelling-thecloset.nl.