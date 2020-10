Judo Team International Roeselare pakt medailles op Europa Cup CDR

12 oktober 2020

07u42 1

Judo Team International Roeselare liet van zich spreken tijdens de Europa Cup in het Poolse Bielsko-Biala. Twee leden van het judoteam van Mikhail Khatchatourian kwamen naar huis met evenveel medailles. Ilman Nesirkoyev pakte goud, terwijl Pjotr Debruyne erin slaagde om de bronzen medaille te veroveren. Trainer Khatchatourian is fier op hun prestatie, maar tegelijk ook dankbaar. “Het was een ongelofelijke dag. Ik ben zo trots op de jongens”, zegt hij. “Maar ik wil ook graag iedereen bedanken die iets gedaan heeft voor de judocarrière van Ilman en Pjotr.”