Jubileumeditie Dwars over de Mandel geschrapt door coronacrisis CDR

01 april 2020

08u08 6

De organisatoren van het loopevenement Dwars over de Mandel zien zich genoodzaakt om de 15e editie die normaal op vrijdag 8 mei georganiseerd zou worden, te annuleren. “Dit tot onze grote spijt maar we kunnen niet inschatten welke coronamaatregelen op 8 mei nog van kracht zullen zijn”, klinkt het. We waren ervan overtuigd dat onze jubileumeditie meer dan ooit een echt loopfeest zou worden. We zijn er echter even overtuigd dat deze beslissing de juiste is. De gezondheid van iedereen moet primeren.”