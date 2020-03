Jozef maakt film over Jempi Monseré en zoekt oude filmpjes: “Veel beeldmateriaal dreigt op het stort te belanden, terwijl dit erfgoed van onze stad is” Charlotte Degezelle

02 maart 2020

17u06 18 Roeselare Jozef Pattyn (74) wil tegen eind dit jaar een film maken over wereldkampioen Jean-Pierre Monseré. 25 jaar geleden maakte hij op verzoek van de stad Roeselare al eens een film over het leven van de zegekoning, nu maakt hij nu op eigen initiatief een vervolg. Daarom lanceert hij een oproep naar oude filmpjes van Jempi. “Er dreigt zoveel beeldmateriaal op het stort te belanden, terwijl dit erfgoed van onze stad is. Met deze film hoop ik dit te kunnen bewaren”, zegt Jozef.

Op 16 augustus zal het vijftig jaar geleden zijn dat Jean-Pierre Monseré zich op zijn 21ste tot wereldkampioen kroonde in het Britse Leicester. Acht maanden later, op 15 maart 1971, botste hij tijdens de Grote Jaarmarktprijs in Retie frontaal op een auto die langs de kant stond. Jempi verloor zijn leven, Roeselare zijn lieveling. Een halve eeuw later dragen nog altijd veel Roeselarenaars de wielerlegende in hun hart. Jozef Pattyn is er een van. “Ik woonde bij Jempi in de buurt en we waren ongeveer even oud”, vertelt Jozef. “Zijn overlijden mag dan vijftig jaar geleden gebeurd zijn, voor mij lijkt het alsof het gisteren was. Ik weet nog precies waar ik was toen ik hoorde dat Monseré overleden was.”

Eerste film 25 jaar geleden

Pattyn heeft er een carrière als leerkracht wiskunde en biologie in de VMS opzitten. In zijn vrije tijd was hij altijd op pad met zijn videocamera of zat hij achter de montagetafel. 25 jaar geleden kreeg hij van Roeselare de opdracht een film te maken over Jempi. “Hiervoor kreeg ik alle fotoalbums van de familie Monseré ter beschikking en ook het beeldmateriaal dat de stad had gekocht van de VRT. Het eindresultaat was een film van 23 minuten met commentaar door Norbert Vandekerckhove, de buurman van de familie Monseré. Die werd in 1995 vertoond tijdens een grootschalige herdenking van Jean-Pierre in Expo Roeselare. Zijn familie en tal van wielercoryfeeën waren daarbij aanwezig en allemaal kregen ze na afloop de film mee naar huis op videocassette.”

Nog eens 25 jaar later wil Jozef een vervolg maken. “Daarvoor zoek ik oude filmpjes van Jempi. Bij de mensen thuis liggen nog stapels beeldmateriaal te verstoffen. Vaak kunnen ze die niet eens meer bekijken omdat ze geen projector meer hebben. Op termijn zullen al die super 8-films op het stort eindigen. Maar het is zo belangrijk om dit beeldmateriaal te bewaren voor het nageslacht, want Jean-Pierre mag nooit vergeten worden. Daarom wil ik mensen die beeldmateriaal hebben van Monseré vragen of ik het even mag gebruiken. Ik wil de beelden digitaliseren en verwerken in mijn film. De eigenaars krijgen hun beeldmateriaal ongeschonden terug. Ik hoop de film tegen eind dit jaar te kunnen afwerken en uitbrengen op dvd.” Mensen die Jozef kunnen helpen, mogen hem contacteren op 0486/55.53.93.