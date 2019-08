Jongeman knalt tegen geparkeerde wagen LSI

23 augustus 2019

08u56

Bron: LSI 0

Langs de Hoogleedsesteenweg in Roeselare is in de nacht van donderdag op vrijdag een jonge automobilist met zijn voertuig tegen een geparkeerde wagen beland.

Dat gebeurde ter hoogte van slagerij Dugardeyn. De 21-jarige Melvin M. uit Staden reed rond 3.30 uur met zijn Citroën C2 richting centrum toen hij plots van de rijweg afweek en rechts tegen een geparkeerde Opel Astra terecht kwam. Door de klap vloog het aangereden voertuig vooruit tot tegen een boom. Beide voertuigen moesten getakeld worden. De automobilist bleef ongedeerd maar moest zijn rijbewijs wel voor vijftien dagen inleveren.