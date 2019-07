Jongeman gewond na messteek in been aan station Roeselare LSI/CDR

17 juli 2019

18u05

Bron: LSI/CDR 2

Bij een vechtpartij in de buurt van het station van Roeselare is woensdagnamiddag een allochtone jongeman uit Roeselare gewond geraakt. Om een nog onduidelijke reden ontstond er tumult tussen twee groepjes jongeren en kreeg het slachtoffer een messteek in het been. Hij verkeert niet in levensgevaar.

“Plots hoorden we geschreeuw en stoven jongeren uit elkaar”, klinkt het vanop het terras van café Gezelle. Het café is aan de overkant van het parkje gelegen waar de steekpartij zich rond 16.30 uur afspeelde. “Een jongeman bloedde nogal hevig aan het been.” De politie van de zone Riho was snel aanwezig en kon vrijwel meteen een vermoedelijke dader oppakken. Ook tal van omstaanders zijn meegenomen voor verhoor. Uit die verhoren moet blijken wat er precies gebeurde en wat de aanleiding voor het incident was. Volgens buurtbewoners is het al sinds dinsdag onrustig rond het station en waren er al enkele politie-interventies. “Soms stuiven de jongeren weg tot op de spoorwegberm als de politie tussenkomt”, klinkt het.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht maar verkeerde niet in levensgevaar.