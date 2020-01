Jongeman (22) riskeert jaar cel voor seksuele relatie met 13-jarig meisje Alexander Haezebrouck

17 januari 2020

09u38 0 Roeselare Een 22-jarige jongeman uit Roeselare riskeert een jaar cel omdat hij een relatie had met een 13-jarig meisje. “Ze hadden een seksuele relatie”, zei het openbaar ministerie.

De jongeman en het meisje leerden elkaar in 2017 kennen op Facebook en spraken uiteindelijk af in een park in Oostende. Daar hebben ze ook seks gehad. Nadien bleven beiden contact houden. “De relatie heeft ongeveer een jaar geduurd. De jongeman dreigde dat hij haar familie iets zou aandoen als ze iets zou vertellen”, zei het openbaar ministerie.

De feiten kwamen aan het licht nadat het meisje nog maar eens was weggelopen. Aan een begeleider had ze verteld over Alexander T., waar ze het meisje uiteindelijk ook vonden. “Ze had me gezegd dat ze 16 jaar was”, verdedigde de jongeman zich. “Toen ik vernam dat ze amper 13 jaar was, werd ik kwaad, maar we waren verliefd en bleven bij elkaar. Onze relatie was goed, maar haar vader was ertegen.” Vonnis op 12 december.