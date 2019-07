Jongeman (21) vrijgesproken voor vuistslag aan minderjarige op KSA-fuif Alexander Haezebrouck

22 juli 2019

15u26 1 Roeselare Een 21-jarige jongeman uit Roeselare is maandagmorgen vrijgesproken voor een vuistslag die hij op vijf mei vorig jaar gaf aan een 17-jarige jongen. Dat gebeurde op een fuif van de plaatselijke KSA. Het slachtoffer daagde de jongeman voortdurend uit.

De 21-jarige Roeselarenaar ging net zoals het slachtoffer op vijf mei vorig jaar naar een fuif van de KSA in fuifzaal De Nieuwe Deure in Beveren. Het slachtoffer was in de zaal plots verbaal agressief en ging de beklaagde ook duwen. “Hij riep ook telkens dat hij hem de kop zou inslaan en zei hem dat ze naar buiten moesten gaan”, pleitte de advocaat van de 21-jarige beklaagde tijdens de pleidooien. “Ook buiten bleef de 17-jarig jongen schreeuwen en duwen tegen de jongeman. Op een bepaald moment duwde hij zo hard dat mijn cliënt op de grond viel. Toen hij terug overeind krabbelde, zag hij dat zijn belager opnieuw aanstalten maakte om hem te duwen. Daarop heeft hij uitgehaald en hem één slag verkocht. Daarna is die andere ook gekalmeerd. Ik meen dat mijn cliënt op zo’n manier werd uitgedaagd dat er van wettige zelfverdediging sprake is en ik vraag dan ook om hem vrij te spreken.” Het 17-jarige slachtoffer werd na de feiten afgevoerd naar de spoeddienst met verwondingen aan zijn linkeroog. De 21-jarige Roeselarenaar riskeerde een werkstraf van 60 uur en een geldboete van 400 euro. De 17-jarige jongen stelde zich geen burgerlijke partij en de rechter oordeelde dat de jongeman reageerde uit wettige zelfverdediging en heeft hem vrijgesproken.